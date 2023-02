Credit Agricole, 8 miliardi di utili nel 2022. In Italia profitti +11%

Crédit Agricole

(Teleborsa) - Il Gruppoha ottenuto unnel 2022 di 8,144 miliardi di euro, in calo del 10,5% sul 2021, ma con uncon oltre 1,5 miliardi di utile e ricavi che sfiorano i 6 miliardi.sono pari a 38,162 miliardi di euro.Il dividendo è pari a 1,05 euro per azione (distribuzione del 50% in contanti, più 0,20 euro ad azione relativi al dividendo 2019).Si tratta di "" e che "confermano l'attualità del modello di banca universale", sottolinea ilIl risultato netto aggregato del Crédit Agricole in Italia nel 2022 è pari a 1.097 milioni di euro in aumento dell'11% rispetto all'anno prima, di cui 857 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole. L’attività commerciale continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all’economia pari a 99 miliardi di euro e unatotale pari a 317 miliardi di euro.: Total Capital Ratio al 18,3%3 e Common Equity Tier 1 Fully Loaded al 13,0%.I risultati confermano la capacità costante didi generare redditività sostenibile: utile netto consolidato pari a 559 milioni di euro; il risultato netto si attesta a 433 milioni escludendo gli elementi straordinari e non ricorrenti (+22% a/a adjusted).Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 17.000 collaboratori e circa 5,5 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte del Gruppo Bancario) e Factoring (Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).