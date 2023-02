Euronext, utile 2022 sale a 555 milioni. Aumentano sinergie con Borsa Italiana

Euronext

(Teleborsa) -, il principale gestore di mercati finanziari dell'Eurozona, ha registratoin crescita del +0,1% pro forma a 1.467,8 milioni di euro (ricavi e proventi reported a 1.418,8 milioni, -3,2% pro forma, +9,3% reported).I ricavihanno rappresentato il 58,1% dei ricavi sottostanti del 2022. I ricavi dasono cresciuti a 514,1 milioni di euro (-0,8% pro forma, +10,5% reported). "Il contesto più debole per i volumi di scambio di contanti dal secondo semestre del 2022 è stato compensato da una gestione efficiente del rendimento e da un aumento della quota di mercato da ottobre 2022", viene sottolineato.I ricavisono cresciuti a 364,5 milioni (+1,5% pro forma, +13,7% reported). I ricavi disono stati pari a 243,1 milioni (stabile pro forma, +10,9% reported). I ricavi disono aumentati a 121,4 milioni di euro (+4,5% pro forma, +19,7% reported). I ricavi dasono cresciuti a 218,4 milioni di euro (+7,3% pro forma, +15,1% reported). I ricavi disono cresciuti a 212,1 milioni di euro (+4,8% pro forma, +15,5% reported), trainati dal consolidamento del Gruppo Borsa Italiana.L'è stato di 861,6 milioni di euro (-1,2% pro forma, +11,7% reported), con un margine EBITDA rettificato del 58,7% (-0,8 punti pro forma, -0,7 punti reported). L'utile netto reported è aumentato del +5,9% a 437,8 milioni di euro, mentre l'è stato in aumento del +5,7% a 555,3 milioni di euro.Alla fine del quarto trimestre del 2022 sono stati raggiunti 34,1 milioni di euro diannuali cumulate in relazione all', grazie agli sforzi di ristrutturazione e alla migrazione del Core Data Center. Nel quarto trimestre del 2022 sono state realizzate sinergie annuali run-rate per 9,7 milioni di euro.Euronext hadi 15 milioni di euro a 115 milioni di euro le sinergie annuali run-rate al lordo delle imposte 2024 relative all'integrazione del Gruppo Borsa Italiana. I costi di attuazione rimangono invariati. Si prevede che la migrazione dei mercati cash di Borsa Italiana su Optiq nel marzo 2023 e l'espansione di Euronext Clearing portino a circa 70 milioni di euro di sinergie cumulate entro la fine del 2023, sui 115 milioni di euro previsti.