Telmes debutta su Euronext Growth Milan dopo aver raccolto 1,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Telmes
, società pugliese attiva nel settore delle soluzioni per la gestione elettrica, si è quotata oggi su Euronext Growth Milan
(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita
Si tratta di una società fondata nel 2004 a Modugno (BA)
, attiva nel settore delle soluzioni per la gestione elettrica, nata dalle competenze e dall'esperienza pluriennale dei soci. Il suo core business è la progettazione, produzione e manutenzione di quadri elettrici di bassa tensione, mentre attraverso la controllata Temeco, il Gruppo si occupa anche di progettazione e realizzazione di impianti elettromeccanici ad uso residenziale e industriale, nonché di energie rinnovabili. Telmes si distingue come partner ideale per soluzioni di automazione, offrendo prodotti altamente specializzati.
Telmes rappresenta la settantunesima ammissione del 2025 su Euronext
. In fase di collocamento
Telmes ha raccolto 1,3 milioni di euro
(di cui 0,2 milioni di euro derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe). Il flottante al momento dell'ammissione è del 23,38% (26,40% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe) e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 4,7 milioni di euro (di cui 4,9 milioni di euro derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe).
"Con questa operazione, l'azienda guarda al futuro con responsabilità e visione, pronta a cogliere nuove opportunità di crescita e a proseguire con determinazione il proprio percorso - ha detto l'AD Massimo De Stefano
- Un sentito ringraziamento va ai nostri clienti, investitori, advisor e collaboratori che hanno contribuito in modo determinante a questo importante risultato".