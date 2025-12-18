Milano 13:57
44.250 +0,34%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 13:57
9.774 -0,01%
Francoforte 13:57
24.013 +0,22%

Telmes debutta su Euronext Growth Milan dopo aver raccolto 1,3 milioni di euro

Finanza, IPO
Telmes debutta su Euronext Growth Milan dopo aver raccolto 1,3 milioni di euro
(Teleborsa) - Telmes, società pugliese attiva nel settore delle soluzioni per la gestione elettrica, si è quotata oggi su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita

Si tratta di una società fondata nel 2004 a Modugno (BA), attiva nel settore delle soluzioni per la gestione elettrica, nata dalle competenze e dall'esperienza pluriennale dei soci. Il suo core business è la progettazione, produzione e manutenzione di quadri elettrici di bassa tensione, mentre attraverso la controllata Temeco, il Gruppo si occupa anche di progettazione e realizzazione di impianti elettromeccanici ad uso residenziale e industriale, nonché di energie rinnovabili. Telmes si distingue come partner ideale per soluzioni di automazione, offrendo prodotti altamente specializzati.

Telmes rappresenta la settantunesima ammissione del 2025 su Euronext. In fase di collocamento Telmes ha raccolto 1,3 milioni di euro (di cui 0,2 milioni di euro derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe). Il flottante al momento dell'ammissione è del 23,38% (26,40% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe) e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 4,7 milioni di euro (di cui 4,9 milioni di euro derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe).

"Con questa operazione, l'azienda guarda al futuro con responsabilità e visione, pronta a cogliere nuove opportunità di crescita e a proseguire con determinazione il proprio percorso - ha detto l'AD Massimo De Stefano - Un sentito ringraziamento va ai nostri clienti, investitori, advisor e collaboratori che hanno contribuito in modo determinante a questo importante risultato".
Condividi
```