Idrogeno, al via progetto "FLEX4H2" guidato da Ansaldo Energia e co-finanziato da UE e Svizzera

(Teleborsa) -– Flessibilità per l'idrogeno – che mira a fare dei passi avanti nella tecnologia di combustione dell'idrogeno a basse emissioni.Il progetto,, è guidato dae finanziato congiuntamente dal programma quadro di ricerca e innovazionenell'ambito della Clean Hydrogen Partnership e daldell'economia, della formazione e della ricerca, Segreteria di Stato per la formazione, ricerca e l'innovazione () con una dotazione di circa, da gennaio 2023 a dicembre 2026.L'obiettivo di FLEX4H2 è quello di, in grado di funzionare confino al 100% H2 eeuropeo nel cammino verso la decarbonizzazione del settore dell'energia elettrica. Unverso gli ambiziosi obiettivi climatici europei mirati all’abbandono dell'uso dei combustibili fossili ed all'utilizzo di fonti pulite come l'idrogeno verde, chein modo affidabile il settore della generazione di energia.L'obiettivo principale del progetto è dunque quello dinell'uso delle miscele di idrogeno e sarà perseguito nelle, ovvero alle temperature operative di Classe H richieste per la massima efficienza del ciclo, pur rispettando gli obiettivi di emissione senza alcun uso di diluenti. Il progetto del combustore(Constant Pressure Sequential Combustion)e sarà dimostrato con un approccio graduale, in condizioni di piena operatività della turbina a gas (TRL6)."La decarbonizzazione degli asset delle turbine a gas è una parte fondamentale nella transizione del panorama energetico. Un solo motore, dotato del nuovo sistema di combustione FLEX4H2, ha il potenziale di eliminare fino a 2.000.000 di t di emissioni di CO2 ogni anno, fornendo allo stesso tempo energia pulita sufficiente per rifornire fino a 500.000 famiglie", ha dichiarato, Direttore Prodotto e Tecnologia di Ansaldo Energia.Ilsarà completamente, offrendo così opportunità significative per laIlsi compone di: Ansaldo Energia (IT), Arttic Innovation (DE), Centre Européenne de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique – CERFACS (FR), Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – DLR (DE), Edison (IT), ETN Global (BE), Sintef Energi (NO), Ansaldo Energia Switzerland (CH), Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften – ZHAW (CH).