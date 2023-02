BasicNet, fatturato ed EBITDA in aumento di oltre il 30% nel 2022

BasicNet

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha registrato unpari a 386,1 milioni di euro nel, in aumento del 30% rispetto all'esercizio precedente. Il dato include: royalties dai licenziatari commerciali e produttivi per 72,3 milioni di euro (+32%) e vendite dirette per 312,7 milioni di euro (+29,4%).Ledel gruppo, sviluppate nel mondo, sono state pari a circa 1,27 miliardi di euro, in crescita del 34,1% rispetto all'esercizio precedente, così ripartite: vendite dei licenziatari commerciali e dirette per 902,0 milioni di euro (+27,1%) e vendite dei licenziatari produttivi 371,1 milioni di euro (+54,8%).Per quanto riguarda le vendite aggregate commerciali, l'rappresenta circa il 68% delle vendite aggregate (+26,9% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente)., che rappresentano l'8% delle vendite aggregate, evidenziano una crescita del 40,4%,crescono del 29,9% e leregistrano un +18,6%.L'è stato pari a 60,9 milioni di euro, in crescita del 37,7% rispetto ai 44,2 milioni dell'esercizio precedente. L'è stato pari a 46,1 milioni di euro, in crescita del 45,8% rispetto ai 31,6 milioni dell'esercizio precedente."I risultati del 2022 sono molto buoni. Le vendite aggregate dei nostri marchi hanno superato 1,2 miliardi e l'EBITDA ha superato i 60 milioni - commenta l'- È significativo che questi risultati siano stati ottenuti da una, insediatasi proprio all'inizio della pandemia, che ha dimostrato di trovarsi eccellentemente a proprio agio con il nostro modello di business e con la gestione digitale del suo marketplace".Laè pari a -141,5 milioni di euro (-61,7 milioni di euro il 31 dicembre 2021). Nel corso del 2022, oltre ad aver sostenuto la crescita commerciale, sono stati pagati dividendi per 6,1 milioni e acquistate azioni proprie per 6,5 milioni. Il gruppo ha inoltre acquisito, al costo di 36,9 milioni, il 100% del capitale sociale della società K-Way France e investito 9,9 milioni nel settore Real Estate.