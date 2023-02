Kruso Kapital punta a quotazione su Euronext Growth Milan nel 2023

Banca Sistema

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società che fa parte del Gruppoed è attiva nel business del credito su pegno, ha approvato l'(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita."Il listing potrebbe avveniresulla base delle", si legge in una nota. La controllante Banca Sistema è quotata su Euronext STAR Milan dal luglio 2015.Kruso Kapital è attiva con il prodotto ae presente consul territorio nazionale ad Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Livorno, Mestre, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Rimini, Roma e Torino.La società, possedutada Banca Sistema edalle Fondazioni Bancarie Cassa di Risparmio di Cuneo, Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Pisa, è operativa dal 1° agosto 2019 (inizialmente con denominazione sociale ProntoPegno, successivamente modificata).Kruso Kapital ha chiuso il 2022 con unpari a euro 2,3 milioni. A livello commerciale la società ha generatopari a 179 milioni di euro, in aumento del 16% a/a (euro 154 milioni nel 2021). Glial 31.12.2022 sono pari a 107 milioni, in aumento del 19% a/a. L'effetto combinato di margini in aumento e maggiori volumi ha generato unnel 2022 pari a 15 milioni, in aumento del 28% a/a.