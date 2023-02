"Loud Kids Tour" dei Måneskin, TIM sponsor unico delle tappe italiane

(Teleborsa) - TIM, sponsor unico delle tappe italiane dellancia il concorso dedicato ai clientiche permetterà di aggiudicarsi i biglietti per assistere ad una tappa dei concerti che partiranno da Pesaro il 23 febbraio."Il contest inoltre – fa sapere TIM in una nota – darà la possibilità ai fan del gruppo musicale rock romano, protagonista sulla scena mondiale, di vincere anche meet&greet in alcune serate speciali. Magliette esclusive saranno inoltre messe in palio per tutti i partecipanti.Basterà accedere all'App My TIM e cliccare sul banner dedicato all'iniziativa per partecipare al concorso".A supporto dell'iniziativa è on air uno spot con protagonistasulle note della nuova hit del gruppo "Gossip".