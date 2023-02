Unipol, utile 2022 sale a 866 milioni. Cedola 0,37 euro

Unipol

(Teleborsa) - Il Gruppochiude l'esercizio 2022 con unstrategico 2022-2024, dai 796 milioni di euro dell'anno precedente. Proporrà all'assemblea degli azionisti unsui risultati 2021."Al netto delle componenti straordinarie che hanno caratterizzato i risultati 2021 e 2022, tra cui lo stanziamento di un fondo di solidarietà per il prepensionamento di circa 900 dipendenti contabilizzato nell'ultimo trimestre scorso, il risultato netto normalizzato 2022, 797 milioni di euro, è significativamente superiore al risultato normalizzato 2021, pari a 514 milioni di euro", spiega la banca nella nota dei conti.

UnipolSai

Al 31 dicembre scorso la, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 13.645 milioni di euro, in crescita (+2,4%) rispetto ai 13.329 milioni di euro al 31 dicembre 2021. La, 8.304 milioni di euro, ha registrato una crescita del 4,5% rispetto ai 7.943 milioni di euro raggiunti al 31 dicembre 2021. Nel, il gruppo ha realizzato una raccolta diretta pari a 5.341 milioni di euro, in calo dello 0,8% dai 5.386 milioni di euro registrati nell'esercizio 2021.L’è superiore a 2 volte i minimi regolamentari, attestandosi al 201% (214% al 31 dicembre 2021), pur avendo scontato il calcolo dei dividendi di cui si prevede la distribuzione.Quanto all', Unipol sottolinea che le informazioni al momento disponibili "consentono di confermare, in assenza di eventi attualmente non prevedibili anche legati a un aggravarsi del contesto di riferimento, un andamento reddituale della gestione consolidata per l’anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2022-2024".Il Gruppochiude il 2022 con undi euro, in calo dai 723 milioni dell'anno precedente e in linea con gli obiettivi del piano 2022-2024. Proporrà all'assemblea degli azionisti undai 0,19 euro pagati sul risultati del 2021.L’indice di solvibilità individuale di UnipolSai al 31 dicembre 2022 risulta pari al 288% (326% a fine 2021), mentre l’indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è pari al 272% (284% al 31 dicembre 2021).