First Capital torna in utile nel 2023

First Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity (PIPE), ha chiuso l’esercizio 2023 con undi euro 3,4 milioni (risultato netto negativo per euro -9,25 milioni nel 2022), prevalentemente grazie alla variazione netta di fair value del portafoglio titoli e alle plusvalenze realizzate.Ilconsolidato è pari a euro 81,2 milioni (euro 80,8 milioni al 31 dicembre 2022), di cui euro 2,5 milioni di pertinenza di terzi (euro 3,0 milioni al 31 dicembre 2022).L’incremento di Patrimonio Netto rispetto al 31 dicembre 2022, per euro 0,6 milioni, spiega la società in una nota, è imputabile prevalentemente all’utile di esercizio, alla distribuzione di dividendi del giugno 2023 e dalla movimentazione della riserva di azioni proprie.Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei Soci la distribuzione di unin parte in contanti ed in parte attraverso l’assegnazione di azioni proprie rivenienti da un aumento di capitale gratuito: per la parte in denaro: euro 0,35 per ogni azione ordinaria in circolazione (escluse le azioni proprie); per la parte in azioni: l’assegnazione di azioni First Capital, rivenienti da un aumento di capitalea titolo gratuito, nel rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 50 azioni ordinarie First Capital detenute.