Anima, Mediobanca acquista fino al 9% per un investitore

Mediobanca

ANIMA Holding

(Teleborsa) -- Banca di Credito Finanziario, agendo in qualità di intermediario per conto di un investitore finanziario - comunica l’avvio immediato di una procedura di reverse accelerated bookbuilding con l’intenzione di acquistare un ammontare complessivo di massime n. 31.186.587 di azioni ordinarie di, pari al 9% del capitale sociale.Mediobanca agisce per conto di un investitore finanziario che non è azionista della società.L’investitore - precisa Mediobanca - intende acquistare un minimo del 7% e fino ad un massimo del 9,0% delle azioni della società.L'investitore finanziario non intende promuovere un'OPA nei prossimi 12 mesi.