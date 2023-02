Educazione finanziaria: dal 20 marzo parte la Global Money Week 2023

(Teleborsa) - Sensibilizzare i giovani sull'importanza di acquisire conoscenze, abilità e comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie consapevoli. Con questo obiettivo l'promuove anche quest'anno laAl centro dell'edizione 2023 iltema: sul sito delaperte le candidature, fino al 13 marzo, per organizzare eventi e iniziative in tutta Italia.Dal suo avvio, nel 2012, la manifestazione ha coinvolto oltre 50 milioni di giovani in 176 Paesi. La campagna è coordinata in Italia dalcon il contributo organizzativo della(Plan your money, plant your future) è un messaggio per sottolineare il forte legame tra la gestione delle proprie finanze e il proprio futuro in un'ottica di sviluppo sostenibile, attento all'ambiente e alla società.Ilinvita a partecipare alla manifestazione associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni e ogni altra organizzazione che voglia impegnarsi nel campo dell'educazione finanziaria con eventi di qualità. Saranno accolte tutte le iniziative che rispetteranno i requisiti previsti dalledisponibili sul sito ufficiale www.quellocheconta.gov.it. L'adesione consentirà di utilizzare il logo ufficiale della GMW e di beneficiare delle numerose attività di promozione, a livello nazionale e locale, curate dal Comitato e finalizzate a consentire una più ampia visibilità agli organizzatori delle singole iniziative."Saper gestire il denaro – ha dichiarato– è un tema fondamentale per i nostri giovani. Dobbiamo investire in educazione finanziaria, gettare i semi per costruire un futuro sereno e sostenibile. Invitiamo tutti a partecipare e contribuire a questo importante evento".