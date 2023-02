Parlamento UE approva norma su stop vendita auto diesel e benzina dal 2035

(Teleborsa) -

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva i nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di CO2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri di nuova produzione che prevedono l'obbligo per nuove autovetture e nuovi veicoli commerciali leggeri di non produrre alcuna emissione di CO2 dal 2035, di fatto vietando a partire da quella data la vendita di veicoli diesel e benzina. La norma è stata approvata con 340 voti favorevoli, 279 voti contrari e 21 astensioni. I deputati hanno così dato al via libera all'accordo raggiunto con il Consiglio.

Per quel che riguarda invece gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030 sono stati fissati al 55% per le autovetture e al 50% per i furgoni. Ora la palla passa al Consiglio UE che dovrà approvare formalmente il testo prima della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.







La misura prevede inoltre che entro il 2025 la Commissione presenterà una metodologia per valutare e comunicare i dati sulle emissioni di CO2 durante tutto il ciclo di vita delle auto e dei furgoni venduti sul mercato dell'UE. La metodologia sarà accompagnata da proposte legislative se necessario. Entro dicembre 2026, invece, la Commissione monitorerà il divario tra i valori limite di emissione e i dati reali sul consumo di carburante ed energia. Prevista inoltre un'esenzione totale per chi produce meno di 1.000 nuovi veicoli l'anno, mentre per i costruttori con un volume annuo di produzione limitato (da 1.000 a 10.000 nuove autovetture o da 1.000 a 22.000 nuovi furgoni) potranno avvalersi di una deroga fino alla fine del 2035.



"La normativa incentiva la produzione di veicoli a basse e a zero emissioni. Inoltre, contiene un'ambiziosa revisione degli obiettivi per il 2030 e l'obiettivo emissioni zero per il 2035, cruciale per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 - ha dichiarato

il relatore Jan Huitema (Renew, NL) -. Questi obiettivi offriranno chiarezza per l'industria automobilistica e stimoleranno l'innovazione e gli investimenti dei costruttori. Acquistare e guidare autovetture a emissioni zero diventerà meno oneroso per i consumatori e porterà a un rapido sviluppo del mercato di seconda mano. Guidare in modo sostenibile diventerà accessibile a tutti".