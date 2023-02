Pubblicità, investimenti quasi piatti nel 2022 ma si vede "effetto PIL"

(Teleborsa) -in Italia chiude il mese di, ma lae senza il contributo di Internet e dei social il dato risulta ancora negativo. E' quanto emerge dall'ultimo report disul mercato pubblicitario.per la pubblicità, portando laEscludendo dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel 2022 risulta in negativo -2,8%."Vi è una regola empirica che segue il mercato pubblicitario che si è sempre confermata negli ultimi 15 anni: quando il PIL cresce di oltre un punto percentuale, l’advertising chiude sempre sopra lo 0", spiegadi Nielsen, aggiungendo "anche quest’anno la regola, come avevamo previsto, è stata rispettata ed il mercato ha fatto segnare un +0,1%".Relativamente ai singoli mezzi,(+11,1%)(-5,2%)., i Quotidiani, a dicembre sono in calo del 13,5% (il 2022 chiude a -6,1%), mentre i Periodici calano del 12,6% (il 2022 chiude a -4,8%).(+2%)(+1,7%).Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, lanel 2022 chiude con un(-3,2% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Continua la(Transit e Outdoor) che conferma l’andamento positivo con unnel 2022. In positivo anche lache chiude il 2022 a +43%,0,4%. In ripresa il mezzonel mese di dicembre, il contributo maggiore è portato dal), assieme a Industria/Edilizia/Attività (+53,8%), Enti/Istituzioni (+45,3%). In calo a dicembre gli investimenti di Media/Editoria (-9,3%), Automobili (-6,1%) e Bevande/Alcoolici (-6.7%).