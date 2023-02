Commerzbank propone dividendo e avvio buyback

Commerzbank

(Teleborsa) -, una delle maggiori banche tedesche, prevede di proporre unper azione per l'anno finanziario 2022. L'istituto ha pagato dividendi solo due volte da quando è stato salvato dal governo durante la crisi finanziaria.Inoltre, il CdA ha richiesto l'approvazione di unin linea con la politica di restituzione del capitale di Commerzbank che prevede un pay-out ratio del 30% per il 2022. L'esecuzione del buyback è soggetta all'approvazione regolamentare da parte della Banca centrale europea (BCE) e dell'Agenzia finanziaria tedesca. Non è stata specificata l'entità del buyback.In una nota separata, la banca ha fatto sapere che il consiglio di sorveglianza intendese sarà eletto in occasione dell'assemblea generale annuale del 31 maggio 2023.Commerzbank diffonderà inella giornata di domani, 16 febbraio 2023.