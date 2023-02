Farmaè, Stifel conferma raccomandazione dopo nuova strategia

Stifel

Farmaè

(Teleborsa) -ha confermato ail suosu, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e e attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, mantenendo ilsul titolo a. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati preliminari del 2022, il cambio di denominazione della società in Talea e la nuova strategia.Gli analisti scrivono che Farmaè ha registrato "unapreliminari FY22, mostrando un'accelerazione sequenziale della crescita organica delle vendite a +38% nel quarto trimestre da +18% nel terzo trimestre e piatta nel primo semestre, chedi mercato sottostante".In merito all'aggiornamento della strategia, compreso il rebranding in Talea e gli obiettivi industriali per il 2025, Stifel afferma che questo obiettivo potrebbe implicare circa 190-200 milioni di euro di vendite B2C nel 2025, pari a circa il 18% CAGR 2023-25. Viene sottolineato che ilsono i, quando ci sarà una maggiore visibilità sugli obiettivi finanziari del nuovo piano industriale.