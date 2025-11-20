Casta Diva, TP ICAP Midcap conferma Buy e apprezza ingresso di nuovi fondi

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato target price
(a 2,30 euro) e raccomandazione
(Buy, upside potenziale del 28%) sul titolo Casta Diva Group
(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, dopo il Capital Market Day
che la società ha organizzato presso il proprio locale Blue Note a Milano.
Gli analisti scrivono che l'azienda ha presentato i management team delle diverse entità del gruppo, evidenziandone la traiettoria di crescita con un CAGR del 19% dall'inizio dell'attività. È stato inoltre menzionato che la leadership finanziaria sarà rafforzata
nel prossimo futuro per supportare il processo di espansione, supportato dall'ingresso dei fondi di investimento Alkemia Capital e Hoop Club
nell'azionariato dell'azienda.
In particolare, Alkemia Capital e Hoop Club hanno acquisito, rispettivamente, il 10,07% e il 4,82%, tramite il trasferimento da Reload Srl di azioni precedentemente detenute dagli eredi di un co-fondatore deceduto. Non vi è stata alcuna diluizione per gli azionisti di maggioranza, ma "l'arrivo di questi fondi sottolinea l'interesse del mercato per il settore e per l'esecuzione della strategia
del gruppo fino ad oggi (il titolo è cresciuto del +16% dopo l'annuncio)", si legge nella ricerca.
Il management ha inoltre menzionato i piani per rafforzare la leadership finanziaria nel prossimo futuro per supportare l'espansione, con l'integrazione M&A che rimane un pilastro strategico fondamentale. "Riteniamo che questa acquisizione di quote rafforzerà l'azienda, apportando un feedback diretto al mercato interno. Rappresenta inoltre un asset fondamentale per aumentare la credibilità presso investitori esterni e potenziali
