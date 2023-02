Pirelli volatile in Borsa dopo indiscrezioni su vendita quota Sinochem

Pirelli

(Teleborsa) - Il titoloè sbandato fino a un -4,3% e poi è tornato a salire dopo che Bloomberg ha scritto chestanel produttore di pneumatici italiano.Il colosso con sede a Pechino sarebbe nellein Pirelli, secondo persone che hanno familiarità con la questione. I potenziali acquirenti, comprese società di private equity, hanno mostrato un interesse preliminare per la società gudiata da Marco Tronchetti Provera. Sinochem potrebbe anche, hanno detto le persone.Migliora l'andamento di, che si attesta a 4,76 euro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,907 e successiva a 5,257. Supporto a 4,557.