Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:00
25.132 -0,26%
Dow Jones 20:00
48.358 -0,21%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Borsa: Londra, apertura +0,47%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,47%
Indice FTSE-100 +0,47% a quota 9.694,58 dopo l'apertura.
Condividi
```