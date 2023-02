Stellantis, nuovo hub in Polonia per sviluppo software

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive,con otto centri, creando una. L'hub software polacco conterà fino a 300 dipendenti che si occuperanno di analisi dei dati, sviluppo e validazione del software e sarà situato a Gliwice, nei pressi di uno stabilimento produttivo di Stellantis."L'inaugurazione di questo nuovo hub software in Polonia è un'ulteriore pietra miliare dell'attuazione della nostra strategia Dare Forward 2030 - ha dichiaratodi Stellantis - Il software è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo di diventare leader per quanto riguarda l'esperienza cliente offerta da servizi e prodotti, nonché per il nostro impegno, rivoluzionario nel settore, ad azzerare le emissioni di carbonio entro il 2038".Stellantis conta oggi, tra cui: Brasile con Pernambuco, Francia con Poissy, Germania con Russelsheim, India con Bengaluru e Hyderabad, Italia con Torino, Polonia con Gliwice, Stati Uniti con Auburn Hills e Michigan.Il team polacco - spiega una nota - contribuirà alla rete globale di creazione del software, un elemento chiave per Stellantis nella creazione dicapaci di offrire, per tutta la loro vita utile, funzionalità incentrate sul cliente, compresi aggiornamenti e funzionalità che saranno aggiunti anni dopo la produzione del veicolo stesso.