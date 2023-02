Wall Street in calo con dati macro che aumentano pressione sulla Fed

Airbnb

TripAdvisor

Kraft Heinz

Biogen

Paramount Global

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Berkshire Hathaway

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -dopo che le sono aumentate più delle attese a gennaio. Il balzo del 3% suggerisce che una forte spesa per consumi consentirà ai prezzi di rimanere elevati, il che. I timori erano già aumentati nei giorni scorsi con i nuovi dati inflazionistici statunitensi per il mese di gennaio e l'ottima lettura dell'occupazione per lo stesso mese."Chiaramente ci sono, o che potremmo aver bisogno di aumentare i tassi più in alto" rispetto alle attuali previsioni, ha affermato ieri il presidente della Fed di New York,, aggiungendo che un tasso di fine anno compreso tra il 5% e il 5,5% è "il giusto tipo di framing".Sempre sul fronte macroeconomico, è migliorato a a febbraio 2023di New York, mentre è risultata peggiore delle attese lanegli Stati Uniti nel mese di gennaio 2023 (bene invece la produzione manifatturiera).Sul fronte delle, occhi puntati sui, conche ha comunicato numeri del quarto trimestre migliori delle attese e ha previsto entrate per il trimestre in corso superiori alle stime di mercato sulla domanda di viaggi resiliente.ha superato le aspettative nell'ultimo trimestre, spinta dal desiderio dei consumatori di viaggiare dopo la fine delle restrizioni per il Covid.(colosso alimentare statunitense) ha messo a segno vendite trimestrali sopra le attese grazie all', mentre(multinazionale statunitense attiva nel campo delle biotecnologie) ha registrato una trimestrale sopra le attese e segnalato che continua ladei propri prodotti.I titolisono influenzati, rispettivamente, dall'incremento e dalla riduzione della partecipazione di, il colosso finanziario di, che scambia con un calo dello 0,45% sul; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.116 punti. In frazionale calo il(-0,35%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,46%).