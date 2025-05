Wall Street in ribasso, focus sugli interventi dei banchieri centrali

Moody's

(Teleborsa) -. Anche ieri le azioni hanno chiuso in rialzo, in quella che si è rivelata una sessione di notevole inversione di tendenza: all'inizio della giornata il sentiment era debole e si è assistito a vendite generalizzate, in particolare per gli asset legati agli Stati Uniti, dopo il declassamento del rating del paese da parte di, ma con il progredire della sessione il sentiment si è invertito e i mercati hanno chiuso quasi invariati o leggermente positivi.Le preoccupazioni per l'aumento del debito statunitense rimangono comunque al centro dell'attenzione, con il voto sulla radicalealla Camera dei Rappresentanti previsto per questa settimana.Sul fronte dei, a seguito della telefonata di Trump con Putin, Trump ha dichiarato che Russia e Ucraina avrebbero avviato negoziati immediati per raggiungere un cessate il fuoco e porre fine alla guerra, sebbene il Cremlino abbia avvertito che il processo avrebbe richiesto tempo. Trump ha informato Zelenskiy e i leader dell'UE in una chiamata di gruppo. I leader europei hanno concordato di intensificare le sanzioni contro la Russia, mentre Trump ha optato per non introdurne di nuove.Oggi non sono in calendariosignificativi, mentre sono in agenda diversistatunitensi, tra cui Alberto Musalem (Fed di St. Louis), Thomas Barkin (Fed di Richmond), Raphael Bostic (Fed di Atlanta), Mary Daly (Fed di San Francisco), Adriana Kugler (parte del FOMC).Tra chi ha pubblicato laprima dell'apertura del mercato, Home Depot ha superato le stime di Wall Street per le vendite del primo trimestre.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a -0,12% sul, mentre l'retrocede a 5.945 punti (-0,32%). Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,49%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,32%).