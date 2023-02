Fisco, al via servizio web per elenco cartelle rottamabili: come funziona

(Teleborsa) - Al via il sper richiedereSul sito di Agenzia Riscossione, si legge in una nota, è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenereil prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023.Il prospetto consente di visionareprivi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Con la definizione agevolata è possibile pagareLaconsente disenza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio. Saràcon prima scadenza fissata alLa richiesta di adesione alla definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro ilutilizzando l'apposito servizio disponibile sul sito dell'Agenzia. A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione inviera' entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel prospetto informativo)