Luiss Business School: al via XV edizione dell'Executive Master in Public Affairs ed External Relations

(Teleborsa) - Il prossimo 24 febbraio avrà inizio una nuova edizione dell'Executive Master in Lobby, Relazioni Istituzionali & Human Capital – major in Public Affairs ed External Relations – dellaIdeatore e condirettore del master è, docente Luiss Business School, insieme adprofessore ordinario di Macroeconomia, Luiss Guido Carli. Focalizzato sul modello anglosassone della professione, il programma – spiega l'università in una nota – riconosce all'attività di lobbying il ruolo di elemento nevralgico dei sistemi democratici ispirato ai principi della competenza, della trasparenza e della reputazione.Il Master, erogato secondo una, ha formato complessivamente trecentocinquanta professionisti, con – si legge nella nota – risultati eccellenti in termini di placement. Il tasso di occupazione, con carriere che spaziano da manager delle relazioni esterne alla consulenza in lobbying, passando per gli affari istituzionali e la comunicazione d'impresa è, infatti, prossimo al 100% entro due anni dal conseguimento del titolo.Ilunisce diritto, economia e management, comunicazione e tecniche di lobbying, includendo anche aspetti inerenti alla dimensione ESG, allo sviluppo sostenibile, alla CSR e alla corporate governance. Partendo dall'esigenza di trovare una sintesi virtuosa tra interesse di parte e interesse generale, il Master coniuga la conoscenza delle istituzioni e dei meccanismi decisionali con una visione moderna del business e della sostenibilità, con l'obiettivo di promuovere un rapporto funzionale, reciprocamente vantaggioso, tra il mondo delle imprese e la sfera pubblica.