Trenitalia (Gruppo FS) riattiva collegamento intercity Roma-San Candido

(Teleborsa) - Dal prossimo 17 febbraio,di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS,-. Il prolungamento sarà operativoper tutto il mese diIl collegamentopartirà nelle giornate di venerdì e sabato, per poi. Da qui proseguirà effettuando soste a Bressanone, Fortezza, Brunico e Dobbiaco, concludendo il percorso. Il sabato e la domenica,lascerà invece laper arrivare aIl collegamento è pensato per offrire, in inverno come in primavera, in aggiunta ai collegamenti verso Bardonecchia, effettuati da Genova con l’Intercity e da Milano grazie al collegamento AV diretto a Parigi."Siamo molto soddisfatti del prolungamento verso S.Candido: un’opportunità in più per trascorrere un weekend in montagna e un ulteriore incentivo a spostarsi in modo ecologico con il treno – mezzo green per eccellenza – che grazie ai comodi orari di connessione da e per il Trentino permette di lasciare a casa l’automobile", afferma, Direttore Business Intercity.