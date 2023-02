Yolo completa l'acquisizione del 51% di AllianceInsay Broker

Yolo Group

Banco Desio

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha, attivo nella distribuzione indiretta a concessionari auto di prodotti e servizi assicurativi per il ramo danni del settore automotive. L'operazione - annunciata a fine dicembre - si è conclusa a seguito del positivo completamento dellapresso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'avveramento di tutte le rimanenti condizioni sospensive, spiega una nota.Iliniziale per l'acquisizione, pari a circa 1,1 milioni di euro, è stato confermato così come le condizioni di pagamento. Yolo prevede sinergie commerciali e tecnologiche, oltre che il raggiungimento di un target di utenza nuovo composto dai car dealer."Con quest'operazione, grazie alle competenze tecnologiche e all'organizzazione distributiva di AllianceInSay, Yolo può- ha commentato il- Continuiamo intanto a lavorare, in Italia e all'estero, sulle altre direttrici del piano di sviluppo: l'incremento dell'offerta di prodotti assicurativi digitali; l'ampliamento e la diversificazione delle partnership con banche, compagnie e altri player per la distribuzione di prodotti assicurativi"."Nel 2023 abbiamo già definito due nuovi importanti accordi , cone con Santa Lucìa, primario gruppo assicurativo spagnolo - ha aggiunto - Puntiamo a una, sia organica sia, laddove si presentassero le opportunità, per linee esterne".