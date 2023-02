Banca Privata Leasing, utile 2022 sale a 2,2 milioni di euro

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon un, quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno (+91%) grazie a un incremento dell'attivo pari a 801,3 milioni di euro (+10%), all'aumento del margine di interesse (+9%) e del margine di intermediazione (+12,5%), alla riduzione delle sofferenze e del cost income.Lo stock dialla clientela è pari a 527 milioni di euro, superiori di quasi 60 milioni di euro rispetto al dato di fine 2021 e "ampiamente superiore alle previsioni del piano strategico", si legge in una nota. Lada clientela è pari a 521,3 milioni di euro (+14%), sostenuta dalla proposta sul conto deposito.Lescendono del 28,5% a 6 milioni di euro e rappresentano l'1,2 % dei finanziamenti netti alla clientela, mentre l'ammontare complessivo dei crediti deteriorati scende dal 4,1% al 3%."La banca ha registrato un altro anno di importante crescita, un profilo di rischio contenuto e una posizione patrimoniale e di liquidità molto robusta - ha commentato l'- Sia sugli impieghi che sulle sofferenze stiamo andando oltre a quanto fissato nel nostro piano strategico"."Per quanto riguarda il, tra i progetti in corso di realizzazione è da evidenziare ladel Leasing in funzione anche del prossimo rilascio di due nuove piattaforme digitali e della commercializzazione di nuovi prodotti specialistici, sempre in ambito leasing, per consolidare ulteriormente il profilo di specialist bank che da sempre ci contraddistingue", ha aggiunto.