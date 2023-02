Intermonte: torna interesse di investitori istituzionali per mid-small cap italiane

Intermonte

(Teleborsa) - L'inizio del 2023 ha visto un rialzo più forte del previsto dei mercati azionari, in particolare di quello italiano. In questo contesto, lesono cresciute meno delle large cap. "Tuttavia, la nostra impressione è che, soprattutto alla luce dell'aspettativa che i titoli growth comincino a sovraperformare nel secondo semestre del 2023". Lo si legge nel report mensile sull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap realizzato daper il mese di febbraio.Gli analisti spiegano che la"sembra essere, soprattutto dopo le recenti elezioni regionali, e il governo dovrebbe avere davanti a sé mesi relativamente tranquilli. Questo fattore potrebbe favorire il ritorno dell'interesse degli investitori stranieri per le mid/small cap italiane di qualità".Ad oggi, viene sottolineato, "si intravvede anche una discretasul mercato italiano, che potrebbe rappresentare un altro fattore positivo".Nel breve termine, Intermonte ritiene quindi che la performance del mercato azionario, dopo l'eccellente rally recente, "abbia".