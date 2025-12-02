Mid & Small al via, 54 quotate a Piazza Affari incontrano 166 investitori istituzionali

Alantra

(Teleborsa) - Inizia oggi l', l'evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali, in programma il 2 e 3 dicembre a Palazzo Mezzanotte - Borsa Italiana. L'evento è organizzato da Virgilio ir, con la sponsorizzazione die Intermonte e in collaborazione con Barabino & Partners, CDR Communication, Factset e con FIVERS Studio Legale e Tributario.Sono, punte di diamante di alcuni tra i settori più trainanti del tessuto industriale nazionale. La capitalizzazione complessiva supera i 34 miliardi di euro, un dato di rilievo che rappresenta il massimo storico mai raggiunto nell'ambito di questo evento.Le aziende hanno l'occasione di illustrare il loro modello di business, gli ultimi risultati economico-finanziari e le loro strategie di crescita a una platea formata da, che rappresentano 102 case di investimento. Inoltre, alla Conference partecipano anche 45 analisti provenienti da 6 case e 8 broker.La conference conferma inoltre la propria vocazione di piattaforma di incontro a livello internazionale, con il(Svizzera, Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo, Malta, Spagna, Svezia e USA), per un totale di 21 fondi stranieri presenti.Elevato il numero totale di incontri organizzati tra società e investitori,: 1.435 totali, con una media di 25 incontri per ogni società. Numeri di rilievo, che confermano il forte interesse della comunità finanziaria nei confronti delle migliori aziende nazionali.Sono: ABP Nocivelli, Aeroporto di Bologna, Altea Green Power, Antares Vision, B&C Speakers, Banca Ifis, Carel Industries, Comer Industries, Credem, Cube Labs, Cy4gate, Cyberoo, DoValue, Edil San Felice, Equita Group, Esprinet, Eurotech, Expert.ai, Fae Technology, Fiera Milano, Fine Foods, First Capital, FNM, Gefran, Generalfinance, Gentili Mosconi, GPI, ICF, IndelB, Italian Exhibition Group, Italmobiliare, Lindbergh, Lu-Ve, Maire, Misitano & Stracuzzi, Neodecortech, Next Geosolutions, Omer, Orsero Group, Piquadro, Planetel, Powersoft, Revo Insurance, Sesa, Sicily by Car, SIT, SOL, Somec, SYS-DAT, Trevi Finanziaria Industriale, Unidata, Valsoia, Webuild, Zignago Vetro."Si tratta dell'evento flagship del nostro circuito di eventi, che con gli appuntamenti di Parigi a marzo e Londra a maggio vuole favorire il dialogo efficace tra il mondo industriale italiano e quello finanziario domestico ed internazionale - ha dettodi Virgilio ir - Anche quest'anno il numero particolarmente elevato di incontri organizzati per tutte le società partecipanti testimonia il valore e la centralità del progetto, che si distingue come un'opportunità unica per gli investitori di incontrare, in un'unica sede, una pluralità di aziende appartenenti a diversi settori industriali".