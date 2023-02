TIM debole in Borsa in attesa della "soluzione" del dossier rete unica

Telecom Italia

(Teleborsa) - Dopo l'ottima seduta di venerdì sul titolo. Il nervosismo si fa sentire in attesa del prossimo consiglio di amministrazione, in programma venerdì, che avrà sul tavolo l'offerta del fondo statunitense KKR per Netco, ovvero la società che accorpa tutti gli asset infrastrutturali dell'ex monopolista, anche perché nel weekend non è arrivata, come atteso, la controfferta di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Macquarie.Secondo quanto scritto nel weekend da La Repubblica, ilnon avrebbe approvato l'offerta di CDP-Macquarie, chiedendo loro di, citando ostacoli antitrust e dubbi sul sostegno degli azionisti di TIM alla proposta. CDP potrebbedi TIM nell'ambito dell'offerta per far fronte a eventuali problemi di concorrenza, ha invece riferito Il Messaggero.Intanto,registra unae si attesta a 0,3038 Euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 0,3002 e successiva a 0,2965. Resistenza a 0,3094.