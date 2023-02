WINDTRE, Wi-Fi Calling potenzia la copertura in casa

(Teleborsa) -, prima Telco in Italia ad aver introdotto il, porta la comunicazione di questa nuova tecnologia anche in TV con una campagna dedicata. Il– spiega la compagnia in una nota – consente di effettuare e ricevere chiamate anche in assenza di segnale mobile, tramite una connessione Wi-Fi di WINDTRE. La funzionalità risponde a una necessità precisa: quella di riuscire a telefonare e a rispondere con il proprio smartphone anche in edifici dalle mura spesse, abitazioni isolate, seminterrati, negozi e ristoranti o in altre situazioni in cui la copertura mobile potrebbe incontrare ostacoli. Il tutto con un'esperienza fluida, senza interruzioni della chiamata nel passaggio dalla rete cellulare a quella Wi-Fi e viceversa.Per raccontare l'innovativa tecnologia, nello spot con protagonista ilsi susseguono con tono leggero e coinvolgente scene di persone costrette a telefonare dai luoghi più disparati, in cerca di un segnale stabile: una terrazza esposta alle intemperie invernali, la cameretta dei figli, uno sgabuzzino, la vasca da bagno, ma anche la cucina di un ristorante. L'unico a non avere questo problema è proprio Fiorello che, grazie al Wi-Fi Calling di WINDTRE, chiama e riceve tranquillamente in ogni angolo della sua casa."Nella nostra strategia – commenta– i clienti sono sempre al centro: vogliamo intercettare le loro esigenze per offrire le soluzioni più avanzate in termini di tecnologia, innovazione e sicurezza, ma anche esperienze d'uso in grado di consolidare la relazione con il nostro brand. Wi-Fi Calling è una parte rilevante di questo ecosistema che ci permette di essere sempre più vicini alle persone e di semplificare loro la vita quotidiana".La funzionalità di chiamata Wi-Fi non ha costi aggiuntivi rispetto alle condizioni della propria offerta, può essere utilizzata su tutto il territorio nazionale e non richiede l'installazione di alcuna applicazione, né una configurazione del dispositivo mobile. È disponibile per tutti i clienti privati e business di WINDTRE con uno smartphone compatibile e in presenza di un Wi-Fi WINDTRE.Lo spot sarà in onda nei formati da 30 secondi in TV e da 45 secondi sulle piattaforme digitali. La creatività è dell', lacon la regia dil'editing e la post-produzione sono a cura di