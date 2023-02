Relatech, ricavi pro-forma 2022 raggiungono 92 milioni di euro

Relatech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha registratoal 31 dicembre 2022 pari a. Il dato tiene conto dell'acquisizione della partecipazione della società EFA Automazione formalizzata in data 18 febbraio 2022, Venticento formalizzata in data 13 settembre 2022, IoT Catalyst in data 15 settembre 2022 e BTO Research formalizzata in data 23 novembre 2022.I ricavi delle vendite consolidatisono pari arispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita endogena dei ricavi delle vendite, a parità di perimetro con il 2021, è pari a circa l'11%."Ilin termini di operazioni di M&A e in termini di business che ha visto l'adozione di quella che abbiamo definito come Digital Reinassance, strategia di crescita che unisce la tecnologia alla centralità dell’essere umano che può sfruttarne tutte le potenzialità a suo vantaggio - ha commentato il- Nel 2022 ci siamo concentrati sul rafforzare le 3M, Merge, Management e Margin, accogliendo nel Gruppo nuove realtà in linea con le aree di sviluppo su cui puntiamo e su cui punta il mercato".Laconsolidata gestionale (calcolata come somma al netto dell'indebitamento finanziario e delle passività per diritti d'uso) al 31 dicembre 2022 evidenzia un valore netto pari a 10,6 milioni circa, con una liquidità di cassa pari a 22 milioni circa (rispetto al dato al 31 dicembre 2021 pari a 11 milioni circa).Il CdA ha nominatoquale, in sostituzione di Gianluca Rossi che ha ricoperto ad interim il ruolo dal 18 febbraio 2022. Rossi continua il suo percorso professionale nel gruppo Relatech con la carica già ricoperta in qualità di Chief Financial Officer.