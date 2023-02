Appalti, Salvini: entro fine marzo ok a nuovo codice

(Teleborsa) - Per il superbonus è in arrivoLo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine di un convegno. "Stiamo lavorando - ha spiegato Salvini - per aiutare le aziende a disincagliare i crediti fermi e le famiglie ad andare avanti con i lavori,"Stiamo cambiando la normativa sugli appalti" ed "entro il 31 di marzo il Parlamento approverà- Salvini è tornato a parlare anche di un'opera che ha particolarmente a cuore. "ma facciamo un'altra riunione domani. L'obiettivo è di portare un intervento in Consiglio dei ministri già nel mese di marzo quindi a breve". Già la prossima settimana? "Se riusciamo vista la delicatezza del tema penso di sì comunque entro il mese di marzo". Per il commissario un nome ancora "non c'è ma stiamo lavorando perché serviranno donne e uomini motivati, preparati ed entusiasti perché - ha spiegato - deve essere un'opera che fa parlare della bravura italiana in tutto il mondo. Stiamo mettendo in piedi il piano economico ci sono contenziosi da superare non è semplice ma a me le cose semplici non piacciono e quindi conto che entro marzo il Consiglio dei ministri darà il via al futuro".Infine, un passaggio sul nucleare: