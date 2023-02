Fed, Bullard: riportare l'inflazione sotto controllo nel 2023

(Teleborsa) - "È diventato popolare dire: Rallentiamo e tastiamo la nostra strada verso dove dobbiamo essere.. Raggiungiamo quel livello e poi sentiamo come orientarci e vediamo cosa fare. Saremo lì quando la prossima mossa potrebbe essere un rialzo o un ribasso (dei tassi di interesse, ndr). Lo ha affermato, in un'intervista a CNBC."Se l'inflazione continua a scendere, penso che andrà tutto bene - ha detto - Ile poi cosa facciamo. Dovremo reagire, e se l'inflazione non inizia a scendere, sai,in cui avevi 15 anni e stai cercando di combattere la resistenza, e non vuoi finire così. Cerchiamo di essere efficaci ora, riportiamo sotto controllo l'inflazione nel 2023".Le dichiarazioni di Bullard arrivano a poche ore dalladi inizio febbraio. Il documento dovrebbe dare informazioni sulla distribuzione di opinioni riguardo ai timori di persistenza dell'inflazione e ai rischi fra eccedere nella restrizione o fermare i rialzi troppo presto.Bullard ha comunque detto che pensa che "abbiamo una" senza creare una recessione. "Hai la Cina a bordo - ha spiegato - Hai un'Europa più forte di quanto pensassimo. Sembra che l'economia statunitense potrebbe essere più resiliente di quanto pensassero i mercati, diciamo sei o otto settimane fa".