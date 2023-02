Fondo Italiano d'Investimento ed Eulero Capital acquistano 37% di HNH Hospitality

(Teleborsa) - Fondo Italiano d'Investimento SGR, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ed Eulero Capital, piattaforma di permanent capital che investe in imprese d'eccellenza, hanno sottoscritto un, acquisendo una partecipazione azionaria dai fondi Siparex (che avevano investito nella società principalmente attraverso un aumento di capitale nel 2017).HNH Hospitality, nato nel 1999 su iniziativa della, è uno dei principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento degli hotel e resort 4 e 5 stelle. La società gestisce, di cui 13 nelle principali città italiane, in franchising con le maggiori catene alberghiere internazionali (Hilton, IHG, Accor e Best Western) e, negli anni, con importanti player istituzionali attivi nel settore del Real Estate italiano (Allianz, Generali, Castello, Reale Immobili, Gruppo Borletti) oltre ain Veneto, Sicilia e Sardegna. Ha chiuso l'esercizio 2022 con un fatturato pari a 71,4 nilioni di euro e stima per l'esercizio in corso di superare quota 100 milioni di euro.L'operazione intende accelerare il percorso di crescita già intrapreso dalla società, che punta a implementare un ambizioso progetto di consolidamento e valorizzazione nel business della gestione alberghiera in Italia. HNH Hospitality haalberghiere, di cui una, il Timi Ama di Villasimius, proprio a inizio 2023."Sono molto soddisfatto dell'ingresso nel capitale di Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital - ha commentato Luca Boccato, AD di HNH Hospitality - Questa nuova partnership ci consentirà di dare forte impulso al nostro ambizioso progetto di espansione, permettendoci di continuare a sviluppare la nostra strategia di crescita volta a garantire una".