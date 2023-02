Imprese, revisione incentivi su tavolo CdM

(Teleborsa) - Dovrebbe approdare, domani, giovedì 23 febbraio, in Consiglio dei ministri il disegno di legge per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Il provvedimento (che a quanto si apprende, è fra quelli all'ordine del giorno della riunione preparatoria in programma oggi alle 11.30) è la delega al ministero delle Imprese e del Made in Italy, un passaggio necessario, perchè possa procedereLa delega delineerà la cornice entro la quale il ministero definirà la riforma su cui è già al lavoro:indicate fin da inizio mandato dal ministroTra i dossieranche quello che riguardaha incontrato il sindaco e presidente della Provincia di Taranto,per avviare un percorso di collaborazione che, congiuntamente alla Regione e alle altre amministrazioni competenti, porterà alla definizione di un accordo di programma per la riqualificazione e la riconversione dell'ex Ilva al fine di creare la più grande acciaieria green d'Europa. L'accordo disciplinerà il cronoprogramma degli investimenti industriali per la riconversione green e le iniziative funzionali a rilanciare il territorio tra cui il parco eolico off shore e il tecnopolo.ha commentato"Proprio domani l'Aula del Senato esaminerà il decreto Ex Ilva, a conferma - ha continuato il ministro - non solo che questosu cui si misura la nuova politica industriale del Paese. Insieme si può".el quale era stato annunciato l'accordo di programma per definire i tempi, le risorse e le modalità di riconversione del sito produttivo dell'Ex Ilva per renderlo la più grande acciaieria verde d'Europa in linea con gli obiettivi siderurgici nazionali.