Alkemy, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel 2022

Alkemy

(Teleborsa) -, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilcon unnon inferiore a 105 milioni di euro, circa il +10% rispetto ai 95,2 milioni del 2021, per effetto del cambio di perimetro del gruppo nel corso dell'anno e della crescita organica del business.L'è stato non inferiore a 11,7 milioni di euro, in crescita di circa il 11%. L'si è assestato a circa l'11%, in linea rispetto al 2021 (11,1%)."Nel corso del 2022 abbiamo raggiunto: il compimento del nostro decimo anno dalla fondazione, il superamento dei 100 milioni di euro di fatturato e il raggiungimento di un organico complessivo che supera le 1.000 persone", ha commentato l'"In un anno che si è rivelato complesso per effetto del contesto macroeconomico globale, Alkemy ha saputo comunque crescere sia organicamente, che tramite acquisizioni strategiche nelle principali geografie presidiate - ha aggiunto - In questo esercizio abbiamoche, insieme al percorso di industrializzazione che stiamo percorrendo, ci permetterà di catturare al meglio le opportunità offerte dal nostro mercato".