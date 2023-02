BCE chiude bilancio 2022 con utile a zero: niente dividendo

(Teleborsa) - Lacon unzero dai 192 milioni di euro del 2021 e, pertanto, non avrà luogo alcuna distribuzione dell’utile alle banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro. Questo risultatoa fronte dei rischi finanziari per un importo dia copertura delle perdite dell’esercizio, che sono da ricondurre principalmente agli interessi passivi sul saldo netto Target2 della BCE e alle svalutazioni di titoli del portafoglio detenuto a fronte dei fondi propri e del portafoglio in dollari statunitensi. A seguito del suo utilizzo il fondo di accantonamento a fronte dei rischi finanziari si è ridotto a 6.566 milioni di euro.Nel 2022 gliammontano a(1.566 milioni nel 2021). La diminuzione rispetto all’esercizio precedente è ascrivibile prevalentemente aglisul saldo netto Target2 della BCE, pari a(interessi attivi per 22 milioni nel 2021). Gli interessi attivi rivenienti dalla quota spettante alla BCE sul totale delle banconote in euro in circolazione e gli interessi passivi corrisposti alle BCN a titolo di remunerazione dei crediti relativi al trasferimento delle riserve ufficiali alla BCE ammontano rispettivamente a 736 milioni di euro e a 201 milioni (zero per entrambe le voci nel 2021).Queste variazioni sono riconducibili aglidelle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema su livelli superiori allo zero dal 27 luglio 2022. Gliper finalità di politica monetaria sono aumentati a(1.006 milioni nel 2021), mentre glisono cresciuti adi euro (197 milioni nel 2021). Tali incrementi sono soprattutto attribuibili, rispettivamente, ai maggiori rendimenti nell’area dell’euro e negli Stati Uniti.Le(133 milioni nel 2021), riconducibili prevalentemente alle perdite da prezzo non realizzate sui titoli del portafoglio detenuto a fronte dei fondi propri e del portafoglio in dollari statunitensi per effetto dei maggiori rendimenti.Lesono diminuite a 652 milioni di euro (674 milioni nel 2021). Ledi amministrazione sono aumentate a 572 milioni di euro (564 milioni nel 2021), principalmente a seguito del graduale ritorno ai normali livelli di attività dopo la pandemia e ai continui sviluppi e miglioramenti dei sistemi informatici dedicati alla vigilanza bancaria.relativi ai contributi per le, che derivano dai contributi richiesti per coprire le spese sostenute dalla BCE nell’assolvimento delle sue funzioni di vigilanza, ammontano a 594 milioni di euro (578 milioni nel 2021).Ildella BCE è aumentato di 19 miliardi di euro collocandosi(680 miliardi nel 2021). Tale aumento è riconducibile principalmente ainell’ambito del Programma anti-pandemico(pandemic emergency purchase programme, PEPP) e del Programma di acquisto di attivitàdella BCE è aumentato di 0,6 miliardi di euro attestandosi, per effetto del pagamento da parte delle Banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro della seconda rata delle rispettive maggiori quote di partecipazione al capitale risultanti dall’uscita della Bank of England dal Sistema europeo di banche centrali il 31 gennaio 2020 a seguito del recesso del Regno Unito dall’UE.