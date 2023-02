Corea, banca centrale mantiene tassi fermi al 3,5%

(Teleborsa) -, mettendo fine al ciclo di aumenti consecutivi durato circa un anno e mezzo, nel tentativo di spegnere l'inflazione ed anche gli effetti collaterali delle sue politiche sull'export e sul mercato immobiliare., come ampiamente atteso, dopo. La Banca centrale corena infatti è stata fra le prime banche centrali ad avviare un trend di aumento dei tassi di interesse non appena messa alle spalle la pandemia di COVID-19.dopo aver toccato ad agosto il livello più alto dalla crisi finanziaria asiatica del 1998, ma le pressioni sui prezzi sono passate in secondo piano a causa del, che scontano un rallentamento della domanda interna ed anche dell'export., mentre la spesa dei consumatori è stata messa sotto pressione dall’alta inflazione, e l'economia, principale partner commerciale del Paese, ed il, in quanto il raffreddamento della crescita economica in tutto il mondo ha comportato un rallentamento della spesa in conto capitale, soprattutto per la tecnologia.La banca centrale ha recentemente avvertito che una ripresa economica in Cina fornirà una spinta limitata all’economia sudcoreana, dato che è probabile che gli investimenti cinesi nel Paese rallentino. L’economia sudcoreana si trova ora ad affrontare un percorso difficile per raggiungere i livelli pre-pandemici, e la pausa della banca centrale nei rialzi dei tassi rappresenta un passo avanti per favorire la crescita economica.