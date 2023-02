Eni, Descalzi: finiremo inverno con doppio degli stoccaggi di gas dell'anno scorso

Eni

(Teleborsa) - ". La situazione è migliore di quella che ci si poteva aspettare perchè siamo partiti da un livello molto alto di stoccaggi, e questo ci ha fatto arrivare a circa il 64% attuale. Se questo clima continua, finiremo l'inverno con il doppio del gas stoccato rispetto all'anno scorso". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella conferenza stampa che ha seguito la presentazione alla comunità finanziari del Piano Strategico per il periodo 2023-2026 "Per l'anno prossimo è importante il rigassificatore - ha spiegato - L'anno prossimo arriveranno circa 6-7 miliardi che saranno accumulati dal rigassificatore di Piombino, mentre nel 2024 ci dovrebbe essere un altro rigassificatore, forse anche un terzo. Dobbiamo avere il gas, ma anche".Descalzi ha ricordato che "la sostituzione del gas russo sta già avvenendo, per esempio riempiendo stoccaggi che prima erano vuoti. Poi c'è tutta la parte di pipeline, con il gas che può arrivare per esempio dalla Norvegia. Inoltre,: l'è il primo fornitore, lapuò aumentare la flessibilità e l'ci ha fornito più LNG".