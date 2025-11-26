Usa, stoccaggi gas ultima settimana -11 BCF

(Teleborsa) - Calano più delle attese glisettimanali di gas negli. Secondo l'(EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 21 novembre 2025 sono risultati in diminuzione di(billion cubic feet).Il dato si rivela superiore al(-5 BCF). La settimana precedente si era registrato un calo di 14 BCF.Lesi sono dunque portate a, risultando in calo dello 0,8% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.967) e in crescita del 4,2% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.775 BCF.