Usa, stoccaggi gas ultima settimana -11 BCF

(Teleborsa) - Calano più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 21 novembre 2025 sono risultati in diminuzione di 11 BCF (billion cubic feet).

Il dato si rivela superiore al consensus (-5 BCF). La settimana precedente si era registrato un calo di 14 BCF.

Le scorte totali si sono dunque portate a 3.935 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,8% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.967) e in crescita del 4,2% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.775 BCF.
