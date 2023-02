Eni Sustainable Mobility, EBITDA a 1,5 miliardi di euro entro il 2026

Eni

(Teleborsa) -, società costituita daall'inizio di quest'anno e che combina la bioraffinazione, il bio-metano e la vendita di prodotti per la mobilità, prevede di raggiungere un, con una crescita media annua del 20% rispetto al 2023, che contribuisce a migliorare i risultati attesi del Downstream. Lo annunciato Eni durante il 2023 Capital Markets Update . Eni Sustainable Mobility ha l'obiettivo di evolvere in una società multi-servizio e multi-energie, generando e liberando nuovo valoreÈ prevista un'accelerazione del: oltre 3 milioni di tonnellate all'anno entro il 2025, rispetto ai 2 milioni di tonnellate del Piano precedente, e oltre 5 milioni di tonnellate all'anno entro il 2030, grazie al contributo delle iniziative recentemente annunciate in Italia, Malesia e Stati Uniti.Viene inoltre pianificata unacome elemento distintivo della strategia di bioraffinazione: 700.000 tonnellate di feedstock entro il 2026.Sarà implementata una rin Europa per commercializzare e distribuire nuovi vettori energetici, come l'elettricità e, in prospettiva, l'idrogeno. Eni prevede di aggiungere circanel corso del periodo del Piano.