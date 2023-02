Saipem, accordo con Seaway7 per progetti eolici offshore su fondazioni fisse

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha siglato uncon, società norvegese leader nella fornitura di progetti eolici offshore. L'obiettivo è individuare, proporre ed eseguire congiuntamenteI progetti, si legge in una nota, saranno selezionati sulla base delladegli rispettivi asset, tecnologie, prodotti e competenze delle due società e quando gli stessi possano generare sinergie significative ai nostri clienti e migliorarne nel contempo la redditività dei propri investimenti.Le due società intendono perseguire grandi sviluppi integrati chiavi in mano basati in, con la possibilità di espandere tali ambizioni ad altre aree geografiche."L'accordo con Seaway7 rappresenta una tappa importante per offrire una proposta di valore più competitiva ai nostri clienti su alcuni progetti eolici integrati fissi - ha commentato, Chief Operating Officer della linea di business Offshore Wind di Saipem - Insieme, saremo in grado di fornire una serie completa di servizi per i parchi eolici, in linea con la strategia di Saipem di servire al meglio la crescita dei progetti di produzione di energia rinnovabile".