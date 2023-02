Tinexta e 24Ore Business School, accordo per formazione digitale delle PMI italiane

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ehanno avviato una. La partnership prevede la creazione di contenuti formativi digitali ad alto valore aggiunto sui principali temi dell'innovazione, con l'obiettivo di guidare e accelerare percorsi integrati di apprendimento a sostegno della crescita delle imprese italiane.per rendere operativo l'accordo, si legge in una nota."Il rafforzamento nelle competenze digitali in Italia resta uno dei focus della strategia del gruppo - ha commentato, amministratore delegato di Tinexta - Le PMI Italiane dei più diversi settori industriali hanno sempre più bisogno di partner capaci di gestire situazioni complesse ma al contempo flessibili e vicini al business. Tinexta, con il suo network di aziende, si candida sempre più a svolgere questo ruolo"."Abbiamo scelto Tinexta come partner per la distribuzione dei nostri contenuti formativi e siamo convinti di poter contribuire insieme alla crescita del sistema Paese", ha detto, amministratore delegato di 24ORE Business School.