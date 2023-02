Yellen, monito alla Cina: aggirare le sanzioni alla Russia tema molto grave per noi

(Teleborsa) - Glihanno lanciato un nuovo monito allasull'aggiramento delle sanzioni contro lae la fornitura di supporto a Mosca. "Fornire materiale, o sostegno o assistenza alla Russia, con qualunque tipo di aggiramento dellesarebbe un tema molto grave per noi. E certamente continueremo a chiarire al governo cinese, alle imprese e alle banche quali siano le regole sulle nostre sanzioni e le gravi conseguenze che fronteggiano se le violano", ha dichiarato il segretario di Stato al Tesoro Usa,, in una conferenza stampa in vista delle riunioni in India del G20 delle Finanze, che viene preceduto da un G7 finanziario.Secondo Yellen le sanzioni contro Mosca e gli accordi sulalrusso stanno riducendo gli introiti di Mosca. "Vediamo chiari segni che le nostre misure stanno riducendo gli, anche sesono rimasti relativamente stabili. il mese scorso gli introiti della Russia sul petrolio sono stati del 16% più bassi rispetto ai livelli immediatamente successivi all'invasione", ha aggiunto. "Stiamo puntando a rafforzare le sanzioni, ne discutiamo con i nostri partner, e ad assicurare che non ci siano violazioni delle sanzioni – ha poi sottolineato Yellen –. I russi stanno veramente cercandoper aggirarle, tramite vari canali"."La Russia – ha sostenuto il segretario Usa – ha difficoltà a sostituire lee c'è una fuga didal Paese. Le sanzioni riducono le sue abilità di armarsi e continueremo imporre altre misure, ci stiamo lavorando con i nostri alleati".Quanto al tema sulla nuova presidenza della, Yellen ha affermato la volontà di proporre un candidato "che abbia le forti qualifiche necessarie per portare avanti il processo di riforme che vogliamo vedere alla banca. Qualcuno che condivida gli impegni di lungo termine sulla lotta alla povertà estrema per la prosperità e per intervenire sulle sfide globali, come lee il. Intendiamo proporre un candidato qualificato e al di là di questo non ho nulla da dire". A Yellen era stato chiesto se gli Usa intendano candidare una donna per la carica.