Cyberoo, Leonardi: piattaforma Keatrix molto innovativa, può essere venduta in tutta Europa

(Teleborsa) - Keatrix
, la piattaforma di formazione evolutiva che grazie all'Intelligenza Artificiale adattiva ridisegna la Security Awareness, "ha l'obiettivo di formare le persone ad avere dei comportamenti igienici rispetto alla cyber security
, perché oggi sottovalutiamo molto piccoli comportamenti che possono essere molto dannosi sia per noi stessi, per la nostra privacy, per la nostra identità digitale, ma anche per l'azienda". Lo ha detto a Teleborsa Veronica Leonardi
, Chief Marketing Officer & IR di Cyberoo
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
"È un prodotto molto innovativo
perché sfrutta un metodo neuro-scientifico didattico che vuole arrivare proprio al punto, perché tante piattaforme di training oggi sono molto noiose - ha spiegato - E c'è un ampissimo utilizzo di Intelligenza Artificiale adattiva e quindi mescoliamo scienza e tecnica con l'arte dei contenuti cinematografici di alto livello. Speriamo che la piattaforma piaccia molto e siamo entusiasti di questo lancio".
"Chiaramente produrre e sviluppare qualcosa di nuovo chiaramente ha il suo contro, che chiaramente sono gli investimenti che un po' si sono visti anche sull'EBITDA - ha riconosciuto Leonardi - Sicuramente il grosso è stato fatto tra l'anno scorso e quest'anno. Ci aspettiamo comunque che sul 2026 un po' di impatto da un punto di vista degli investimenti ci sia
. Però lo facciamo con l'ottica di pensare che Keatrix possa essere veramente una piattaforma "urbi et orbi" che si possa vendere in tutta Europa, a tutte le persone, a tutte le aziende. Quindi è veramente una portata di fuoco molto grande".
Guardando all'outlook, "sicuramente c'è buona fiducia, quindi vediamo comunque che l'attenzione alla cyber security c'è, la NIS 2 è chiaramente d'aiuto. Oggi la differenza tra comunque il fare bene e il fare benissimo è comunque un contesto economico piuttosto complesso. Noi siamo fiduciosi di riuscire comunque a raggiungere le aspettative di quello che avevamo raccontato
come obiettivi per la chiusura del 2025. Per noi comunque la partita si gioca sul finire dell'anno, perché abbiamo una spinta della stagionalità adesso, quindi l'obiettivo è sfidante. Le prospettive sono fiduciose".(Foto: Giovanni Ricciardi)