BCE, Visco: tassi reali sono a zero, nessuna preoccupazione

(Teleborsa) - "Bisogna considerare che i tassi (della Banca centrale europea, ndr) sono saliti di 300 punti base, ma partendo da livelli negativi. In termini reali (cioè al netto dell'inflazione, ndr), i tassi sono ora attorno allo zero dunque, francamente,". Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia,, in un'intervista alla CNBC a margine del G20 delle Finanze a Bangalore (India).La decisione sul rialzo da 50 punti base allo scorso meeting "era basata sul fatto che sebbene i prezzi dell'energia siano calati, questo ancora non si è visto nei prezzi non energetici e questo significa che dobbiamo essere cauti. Dobbiamo tuttavia, noi diciamo volta per volta".Visco ha aggiunto che al meeting BCE di marzo "anche se è stato già indicato che potremmo alzare di 50 punti base, dobbiamo ancora decidere sulla base delle informazioni disponibili: è davvero".Guardando alla situazione economica, Visco ha sottolineato che "". "Siamo stati sorpresi che c'è stata una performance migliore delle attese la scorsa estate - ha spiegato - Abbiamo considerato la possibilità che ci fosse di una recessione tecnica tra fine 2022 e inizio 2023 e non ci sta nulla del genere. Ci sta un consistente rallentamento, a causa della crisi dei prezzi energetici e questo ha un effetto sull'economia reale, sulla domanda e sulla forniture".