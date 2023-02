Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata al rialzo dopo la pubblicazione dei verbali del meeting del Federal Open Market Committee che si è tenuto il 31 gennaio e l'1 febbraio. I funzionari della Federal Reserve hanno continuato a prevedere che saranno necessari ulteriori aumenti dei tassi di interesse per ridurre l'inflazione all'obiettivo del 2%, anche se "quasi tutti" hanno sostenuto un rallentamento del ritmo degli aumenti nello scorso meeting.Tra gli indici statunitensi, ilsegna un guadagno frazionale dello 0,33%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.012 punti. Positivo il(+0,94%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,31%),(+1,30%),(+1,15%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,91%.Tentenna, che cede l'1,49%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.(+14,02%),(+10,48%),(+5,31%) e(+4,10%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,92%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,70%.Scende, con un ribasso del 5,22%.Crolla, con una flessione del 4,42%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 1%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,2%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 2,3%)16:00: Vendita case nuove (atteso 620K unità; preced. 616K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 66,4 punti; preced. 64,9 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -2,1%; preced. 5,6%)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. 2,5%).