OPA DeA Capital, risultati provvisori: offerente al 97,8%

DeA Capital

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Nova (veicolo di De Agostini) èdi, piattaforma indipendente di Alternative Asset Management leader in Italia (per attività gestite) con Combined AUM per circa 26,4 miliardi di euro.È quanto emerge sulla base deicomunicati da, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, al termine del periodo di adesione Conseguentemente, come già annunciato al mercato in data 20 febbraio 2023,da Piazza Affari.