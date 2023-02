Anima, patto Poste Italiane-Caltagirone su 14,2% capitale

Poste Italiane

(Teleborsa) - Venerdì seraha comunicato di avere stipulato con Gamma, società del gruppo Caltagirone, uncui sono state conferite tutte le azioni detenute dalle parti in, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan. Poste Italiane ha l'11% del capitale, risultando il secondo azionista dopo(20,6%), mentre Gamma ha il 3,2%. Il patto riguarda quindi ilIl patto ha a oggetto: la presentazione da parte di Poste Italiane di una, inferiore alla metà degli amministratori da eleggere, per ildell'emittente; la votazione in favore di tale lista da parte di entrambi i soggetti aderenti al patto.L'per il rinnovo del consiglio di amministrazione è in programma il2023.La mossa di Poste e Caltagirone viene considerata parte di un. Il 15 febbraio FSI è entrato nel capitale di Anima con una quota del 7,2%, rafforzando il posizionamento dei soci italiani e accendendo speculazioni sulla possibile ripartenza dell'M&A bancario. Pochi giorni dopo FSI ha portato la sua quota al 9%.