Balneari, UE avverte Roma: valutiamo possibile incompatibilità

(Teleborsa) - Si annuncia possibile "maretta" trasul dossier balneari. "Abbiamo appreso dalla stampa che la conversione in legge delche prorogherebbe ancora - almeno fino al 31 dicembre 2024 - le attualiè stata promulgata dal presidente della Repubblica italiana con riserva, in particolare in relazione aLa Commissione Ue valuterà ora attentamente il contenuto e gli effetti del provvedimento,Lo ha detto all'Ansa un portavoce dell'esecutivo Ue, sottolineando la necessità di garantirel settore.Bruxelles, tramite il portavoce, cogliesui servizi "richiede che le norme nazionali assicurinosenza alcun vantaggio diretto o indiretto per alcuno specifico operatore, promuovano l'innovazione e la concorrenza leale, prevedano un'equa remunerazione degli investimenti effettuati e tutelino dal rischio di monopolio delle risorse pubbliche a vantaggio dei consumatori e delle imprese".Viene inoltre ricordato chelegali "prese nei confronti del Portogallo (parere motivato di gennaio) e della Spagna" sulle concessioni balneari, "la Commissione ritiene che le legislazioni nazionali di tutti gli Stati membri debbano promuovere la modernizzazione del settore". "La trasparenza e la concorrenza leale - aggiunge ancora l'esecutivo Ue - darebbero certezza del diritto e stimolerebbero gli investimenti e l'innovazione sia per iNoi siamo qui a fare da intercapedine. Non è vero che sono approfittatori, sono imprenditori strategici per il nostro turismo e vanno tutelati. Paghino il giusto ma non vanno espropriati. Che l'Ue smetta di cavillare su un argomento che non merita tutto questo accanimento", ha affondato ila margine del convegno